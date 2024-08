Filippine: Manila presenta protesta diplomatica contro la Cina per manovre aeree pericolose

12 Agosto 2024_ Le Filippine presenteranno una protesta diplomatica contro la Cina dopo che aerei militari cinesi hanno effettuato manovre minacciose nei confronti di un aereo della Philippine Air Force (PAF) durante una missione di pattugliamento su Panatag Shoal. Il Segretario agli Affari Esteri, Enrique Manalo, ha dichiarato che l'incidente, avvenuto giovedì, ha sorpreso le autorità filippine, poiché era seguito da un incontro tra Manila e Pechino per gestire meglio le dispute marittime. Il Segretario alla Difesa, Gilbert Teodoro Jr., ha sottolineato l'importanza di condannare l'azione provocatoria dei velivoli cinesi, definendola pericolosa e illegale. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei membri dell'equipaggio filippino e sulla necessità di rispondere a tali provocazioni. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. Le Filippine e la Cina hanno recentemente tenuto un incontro per discutere le tensioni nel Mar Cinese Meridionale, cercando di ripristinare la fiducia e promuovere il dialogo.