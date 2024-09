Filippine: Marco Gallo, l'attore italo-filippino, celebra otto anni di carriera nel paese

06 Settembre 2024_ Marco Gallo, nato a Milano nel 2001, ha festeggiato otto anni di vita nelle Filippine, dove è diventato una figura nota nel mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato a 'Pinoy Big Brother' nel 2016, ha scelto di stabilirsi definitivamente a Manila per perseguire la sua carriera, nonostante i legami con l'Italia. Recentemente, Gallo è stato nominato ambasciatore di Bulova Watches, un marchio di orologi di lusso, e ha condiviso le sue esperienze in un'intervista esclusiva. La notizia è stata riportata da pep.ph, evidenziando il suo amore per le Filippine e la sua apertura a future opportunità, inclusa la possibilità di migrare negli Stati Uniti. Gallo ha anche espresso il desiderio di investire nel settore immobiliare, sottolineando l'importanza di gestire saggiamente le proprie finanze.