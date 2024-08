Filippine: Marcos affronta la corruzione all'Ufficio Immigrazione dopo la fuga dell'ex sindaco Guo

28 Agosto 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha annunciato l'intenzione di affrontare la corruzione all'Ufficio Immigrazione, in seguito alla fuga dell'ex sindaco di Bamban, Alice Guo, che ha eluso un mandato di arresto. Guo, accusata di legami con operatori di gioco d'azzardo illegali, è riuscita a lasciare il paese nonostante un avviso di ricerca. Marcos ha promesso che i responsabili della sua fuga saranno identificati e puniti, avviando un'indagine completa. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione dell'immigrazione e sulla corruzione all'interno del governo, come riportato da inquirer.net. La fuga di Guo, che ha legami con il settore del gioco d'azzardo offshore, ha messo in evidenza le lacune nel sistema di giustizia e la necessità di riforme urgenti.