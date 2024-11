Filippine: Marcos celebra la commemorazione di Ognissanti e dei Defunti con un messaggio di speranza

01 Novembre 2024_ Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha partecipato alle celebrazioni di Ognissanti e dei Defunti, esprimendo la sua speranza che queste festività ricordino ai filippini i valori di fede, resilienza e speranza. Marcos ha invitato i cittadini a riflettere sulla vita dei defunti e a rafforzare i legami familiari durante questo periodo di commemorazione. Ha dichiarato il 1° e il 2 novembre come festività non lavorative per consentire ai filippini di visitare le tombe dei propri cari e ha sospeso le attività governative il 31 ottobre per facilitare i viaggi verso le province. La notizia è riportata da Manila Standard. Durante le celebrazioni, il presidente e la sua famiglia parteciperanno a una messa al Libingan ng mga Bayani, il cimitero nazionale delle Filippine, in onore del padre, l'ex presidente Ferdinand Marcos Sr.