Filippine: Marcos copre le spese mediche dei pazienti in ospedali pubblici per il suo compleanno

13 Settembre 2024_ Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha annunciato che il governo coprirà le spese mediche dei pazienti in tutti gli ospedali pubblici di terzo livello come regalo per il suo compleanno. Durante il lancio del programma Agri-Puhunan a Guimba, Nueva Ecija, ha dichiarato che l'iniziativa mira a supportare i cittadini con necessità mediche. Inoltre, ha previsto mini fiere commerciali e corsi di formazione per aspiranti imprenditori. La spesa totale per coprire le spese mediche ammonta a 328 milioni di pesos, come riportato da The Manila Times. Marcos ha espresso il desiderio di onorare il lavoro degli agricoltori, sottolineando l'importanza della sicurezza alimentare nel Paese.