Filippine: Marcos dichiara il 4 novembre giorno di lutto nazionale per le vittime del tifone Kristine

02 Novembre 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand R. Marcos Jr., ha proclamato il 4 novembre 2024 come giorno di lutto nazionale in memoria delle vittime del tifone Kristine, che ha causato oltre 139 morti e ha colpito circa sette milioni di persone. La tempesta, nota a livello internazionale come Trami, ha provocato inondazioni e frane devastanti dal 21 al 25 ottobre. Marcos ha invitato la nazione a pregare per le anime dei defunti e ha disposto che la bandiera nazionale venga esposta a mezz'asta in tutti gli edifici governativi. La proclamazione è stata firmata dall'Executive Secretary Lucas Bersamin e sottolinea il profondo dolore della nazione per questa tragedia, come riportato da The Philippine Star. Il tifone ha avuto un impatto significativo sull'agricoltura e sulle infrastrutture, aggravando le difficoltà economiche per molte famiglie.