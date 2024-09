Filippine: Marcos difende selfie con l'ex sindaco Guo durante polemica

06 Settembre 2024_ Il presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ha dichiarato di non vedere nulla di sbagliato nel farsi selfie con l'ex sindaco di Bamban, Tarlac, Alice Guo, nonostante le critiche ricevute. Guo è attualmente coinvolta in accuse di traffico di esseri umani e riciclaggio di denaro. Marcos ha affermato che i selfie fanno parte della cultura moderna e non dovrebbero essere interpretati in modo negativo. La senatrice Risa Hontiveros ha invece criticato l'atteggiamento dei funzionari governativi, sottolineando che l'arresto di Guo non dovrebbe essere trattato come un evento sociale. La notizia è riportata da gmanetwork.com. Alice Guo è stata sindaco di Bamban, una città nelle Filippine, ed è accusata di aver sfruttato la sua posizione per facilitare attività criminali legate a POGO, ovvero le piattaforme di gioco online.