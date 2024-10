Filippine: Marcos e Chinh rafforzano i legami tra Filippine e Vietnam

10 Ottobre 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand R. Marcos Jr., ha incontrato il primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, durante la sua visita ufficiale in Laos per il vertice dell'ASEAN. I due leader hanno discusso di come approfondire la cooperazione economica, in particolare nei settori del commercio e dell'agricoltura. Hanno anche espresso l'intenzione di celebrare il decimo anniversario della partnership strategica tra Filippine e Vietnam nel 2025, promuovendo la collaborazione in settori chiave. Marcos ha inoltre espresso le sue condoglianze per le perdite causate dal tifone Yagi e per la scomparsa del Segretario generale Nguyen Phu Trong. La notizia è stata riportata dall'ufficio delle comunicazioni presidenziali (PCO) delle Filippine. Il presidente Marcos si trova a Vientiane, capitale del Laos, per partecipare ai vertici dell'ASEAN, un'importante organizzazione regionale che promuove la cooperazione tra i Paesi del Sud-est asiatico.