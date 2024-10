Filippine: Marcos e consorte partecipano all'inaugurazione del nuovo presidente indonesiano

19 Ottobre 2024_ Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. e la First Lady Liza Marcos parteciperanno oggi all'inaugurazione del presidente eletto indonesiano Prabowo Subianto e del vicepresidente eletto Gibran Rakabuming Raka a Giacarta. La loro presenza è stata richiesta dal presidente indonesiano uscente Joko Widodo, come comunicato dall'Ufficio delle comunicazioni presidenziali. Gibran, figlio di Widodo, diventerà il vicepresidente più giovane della storia dell'Indonesia. La partecipazione del presidente Marcos sottolinea l'importanza delle relazioni bilaterali tra Filippine e Indonesia, che celebrano quest'anno il 75° anniversario delle loro relazioni diplomatiche, come riportato da The Philippine Star. Entrambi i paesi sono membri fondatori dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), evidenziando la loro cooperazione regionale.