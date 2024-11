Filippine: Marcos emette ordine esecutivo per vietare le operazioni di gioco offshore

08 Novembre 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha emesso un ordine esecutivo che formalizza il divieto immediato delle operazioni di gioco offshore, note come POGO, nel paese. L'ordine, firmato il 5 novembre, stabilisce che non saranno più accettate nuove domande di licenze per POGO e che le licenze esistenti non saranno rinnovate, con termine per la chiusura delle operazioni fissato al 31 dicembre. Marcos ha giustificato la decisione citando la necessità di proteggere la sicurezza nazionale e mantenere l'ordine pubblico, evidenziando i legami delle POGO con attività illegali. L'ordine prevede anche la creazione di gruppi di lavoro per affrontare l'impatto del divieto sui settori interessati, coordinati dalla Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR). La notizia è stata riportata da The Philippine Star. L'azione del governo mira a rafforzare la lotta contro il gioco d'azzardo illegale e a garantire la sicurezza dei cittadini filippini.