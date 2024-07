Filippine: Marcos firma due nuove leggi per migliorare la sicurezza finanziaria e la trasparenza negli appalti

20 Luglio 2024_ Il Presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha firmato due nuove leggi per migliorare la trasparenza negli appalti pubblici e la sicurezza finanziaria dei cittadini. La New Government Procurement Act (NGPA) riduce i tempi di approvvigionamento da tre mesi a 60 giorni e introduce nuove modalità di acquisto per le agenzie governative. La Anti-Financial Account Scamming Act (AFASA) mira a combattere le truffe finanziarie online, imponendo misure di sicurezza più rigorose per le istituzioni finanziarie. La Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) avrà l'autorità di indagare sui conti finanziari coinvolti in attività illegali. Lo riporta il Manila Standard. Queste leggi sono state firmate pochi giorni prima del terzo discorso sullo stato della nazione di Marcos.