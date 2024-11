Filippine: Marcos firma leggi per definire le rotte marittime e aeree nel paese

08 Novembre 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha firmato due leggi che stabiliscono rotte marittime e aeree per navi e aerei stranieri nelle acque dell'arcipelago. La Repubblica 12064, nota come Philippine Maritime Zones Act, definisce i confini delle zone marittime del paese in conformità con la Costituzione e il diritto internazionale, riaffermando i diritti marittimi delle Filippine contro le rivendicazioni della Cina nel Mar Cinese Meridionale. La Repubblica 12065, o Archipelagic Sea Lanes Act, designa tre rotte marittime specifiche: il Mare di Celebes, il Mare di Sibutu e il Canale di Balintang. Queste misure mirano a garantire la sicurezza e i diritti dei pescatori filippini, promuovendo la sovranità del paese. La notizia è riportata da The Philippine Star. Le leggi sono state tra le priorità dell'amministrazione Marcos e sono state discusse dal 15° Congresso.