Filippine: Marcos formalizza alleanza con il Partido Nacionalista per le elezioni del 2025

09 Agosto 2024_ Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha ufficializzato un'alleanza tra il suo Partido Federal ng Pilipinas (PFP) e il Partido Nacionalista (NP) per le elezioni del 2025. Durante la cerimonia di firma, tenutasi al Brittany Hotel di Taguig City, Marcos ha sottolineato l'importanza dell'unità tra i partiti politici per migliorare la vita dei filippini. L'alleanza rappresenta un passo verso la creazione di una 'grande coalizione' che mira a rafforzare le priorità nazionali. Il NP, il partito politico più antico delle Filippine, è il quarto partito con cui il PFP forma un'alleanza, dopo Lakas-Christian Muslim Democrats, Nationalist People's Coalition e Nationalist Unity Party. La notizia è riportata da The Philippine Star. Marcos ha anche esortato i membri dei partiti a mettere da parte le differenze personali per garantire che i candidati eletti siano quelli che mettono al primo posto il bene del popolo filippino.