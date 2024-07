Filippine: Marcos incontra Blinken e Austin per rafforzare i legami bilaterali

30 Luglio 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha incontrato il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il Segretario alla Difesa Lloyd Austin III a Malacañang per una visita di cortesia. Durante l'incontro, Marcos ha espresso gratitudine per le comunicazioni aperte tra le Filippine e gli Stati Uniti, in particolare riguardo alla situazione nel Mar Cinese Meridionale. Blinken ha descritto il dialogo come 'storico', poiché è la prima volta che le Filippine ospitano un incontro ministeriale con gli Stati Uniti. Austin ha sottolineato che le relazioni tra i due Paesi vanno oltre l'alleanza, definendoli 'una famiglia'. La notizia è riportata da United News. L'incontro si inserisce nel contesto del 4° Dialogo Ministeriale di Difesa e Affari Esteri tra Filippine e Stati Uniti, volto a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi.