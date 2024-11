Filippine: Marcos Jr. evita commenti sulla minaccia di Duterte riguardo al padre

01 Novembre 2024_ Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha rifiutato di commentare la minaccia della vicepresidente Sara Duterte di riesumare i resti di suo padre, l'ex presidente Ferdinand Marcos Sr., dal Libingan ng mga Bayani a Taguig City. Durante una messa in onore del padre, Marcos ha anche eluso domande su un apparente conflitto con Duterte, suggerendo di affrontare la questione in un altro momento. La vicepresidente ha recentemente criticato il presidente, affermando che non sa governare e accennando a un deterioramento della loro relazione politica. La notizia è riportata da The Manila Times, evidenziando le tensioni tra i due ex alleati politici. Marcos ha promesso di continuare l'eredità del padre, lavorando per lo sviluppo del paese e il miglioramento delle condizioni di vita dei filippini.