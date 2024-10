Filippine: Marcos Jr. sostiene il potenziamento della Guardia Costiera filippina

22 Ottobre 2024_ Il presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ha ribadito il continuo supporto del governo per migliorare le capacità e le risorse della Guardia Costiera filippina (PCG). Durante il 123° anniversario della fondazione della PCG, il presidente ha sottolineato l'importanza di potenziare la flotta e le infrastrutture per garantire una risposta efficace in operazioni di soccorso e enforcement delle leggi. Marcos ha elogiato il servizio instancabile della PCG, evidenziando il loro ruolo cruciale nella protezione dell'ambiente e nella lotta contro la pesca illegale. La notizia è riportata da The Philippine Star. Il presidente ha anche invitato la PCG a collaborare con altre agenzie per garantire la sicurezza marittima e la preservazione dell'ecosistema marino.