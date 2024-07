Filippine: Marcos ordina cliniche mobili per i centri di evacuazione dopo il tifone Carina

25 Luglio 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha ordinato al Dipartimento della Salute (DOH) di allestire cliniche mobili e squadre mediche nei centri di evacuazione per garantire la salute degli sfollati, in particolare bambini e anziani con patologie. Durante un briefing, ha sottolineato l'importanza di avere personale medico disponibile per monitorare le condizioni di salute degli evacuati e fornire prescrizioni per i farmaci necessari. Il DOH ha alzato l'allerta 'Codice Blu' in diverse regioni, preparando il personale per un possibile aumento di malattie tra gli sfollati. La situazione è critica, con oltre 910.000 persone colpite dal tifone Carina e dall'intensa stagione dei monsoni, come riportato dal Philippine Daily Inquirer. Le autorità sanitarie stanno anche preparando misure per affrontare un possibile aumento di casi di leptospirosi a causa delle inondazioni. Il tifone Carina ha causato gravi danni in diverse regioni, tra cui Luzon e la Capitale Nazionale.