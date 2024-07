Filippine: Marcos ordina il miglioramento delle strutture aeroportuali

13 Luglio 2024_ Il Presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha ordinato alle agenzie di trasporto di migliorare le strutture aeroportuali del paese per garantire la comodità dei passeggeri e attrarre più turisti. Durante una riunione speciale del Gabinetto a Malacañang, sono stati discussi i piani per potenziare i servizi degli aeroporti internazionali delle Filippine. Marcos ha sottolineato l'importanza di rendere l'esperienza dei viaggiatori più efficiente e confortevole per promuovere il turismo e stimolare la crescita economica. Il Presidente ha anche ricordato il suo impegno, espresso nel 2022, di creare più aeroporti internazionali per decongestionare l'aeroporto di Manila. Lo riporta The Philippine Star. Il progetto di modernizzazione dell'aeroporto internazionale Ninoy Aquino è stato avviato con un accordo di concessione firmato a marzo.