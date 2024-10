Filippine: Marcos ordina mobilitazione totale per soccorsi dopo tempesta tropicale Kristine

25 Ottobre 2024_ Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha ordinato la mobilitazione completa di tutte le risorse governative, inclusi gli elicotteri presidenziali, per le missioni di soccorso nelle aree colpite dalla tempesta tropicale Kristine. Ha incaricato i segretari del Gabinetto di guidare i lavori di soccorso e riabilitazione, promettendo un flusso costante di aiuti. Le Forze Armate delle Filippine e la Polizia Nazionale delle Filippine parteciperanno attivamente alle operazioni di soccorso, mentre il governo sta coordinando gli sforzi con le autorità locali. La notizia è riportata da The Manila Times. La tempesta ha causato inondazioni devastanti, lasciando migliaia di persone sfollate e danneggiando gravemente le infrastrutture in diverse province.