Filippine: Marcos ordina monitoraggio dei casi di mpox dopo primo contagio nel Paese

21 Agosto 2024_ Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha ordinato al Dipartimento della Salute (DoH) di monitorare attentamente i casi di mpox, dopo che il governo di Quezon City ha messo in quarantena 41 contatti stretti del primo paziente. Il paziente, un uomo filippino di 33 anni, ha visitato due stabilimenti nella città e ha mostrato segni di infezione. Il segretario della Salute, Teodoro Herbosa, ha rassicurato che il caso è di una variante lieve e non della ceppo mortale che preoccupa a livello globale. La fonte di queste informazioni è The Manila Times. Le autorità sanitarie hanno già chiuso il centro benessere coinvolto e stanno attuando protocolli di prevenzione per contenere la diffusione della malattia.