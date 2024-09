Filippine: Marcos promette giustizia per il caso di Alice Guo e i funzionari coinvolti

04 Settembre 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha dichiarato che i funzionari governativi che hanno aiutato la sindaca dimissionaria Alice Guo a fuggire dal Paese affronteranno non solo il licenziamento, ma anche accuse legali. Guo, coinvolta in un'operazione di gioco d'azzardo offshore e accusata di traffico di esseri umani e riciclaggio di denaro, è stata arrestata in Indonesia. Marcos ha avvertito che la legge raggiungerà chiunque tenti di sfuggire alla giustizia, promettendo un processo equo ma rapido per Guo. La sua cattura è stata possibile grazie alla cooperazione tra le autorità indonesiane e filippine, come riportato da rappler.com. Guo, 34 anni, è al centro di un'inchiesta del Senato filippino e la sua vicenda ha sollevato preoccupazioni riguardo alla corruzione tra i funzionari locali.