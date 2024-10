Filippine: Marcos promuove l'accesso alle cure sanitarie con il programma 'LAB for ALL'

03 Ottobre 2024_ Il presidente Ferdinand Marcos ha evidenziato l'importanza dell'accesso alle cure sanitarie, specialmente nelle aree remote e svantaggiate, durante il lancio del programma 'LAB for ALL' a Pasig City. In questo contesto, il programma offre unità mobili di assistenza sanitaria per alleviare il peso del viaggio per i pazienti e affrontare le sfide sanitarie nelle Aree Geograficamente Isolate e Svantaggiate (GIDA). Durante l'evento, sono stati forniti servizi medici gratuiti a circa 1.500 residenti, inclusi consultazioni e test di laboratorio. La First Lady Liza Marcos ha guidato l'iniziativa, sottolineando l'impegno del governo a garantire che ogni comunità riceva assistenza sanitaria. La notizia è riportata da Manila Standard. Il programma 'LAB for ALL' mira a garantire che ogni provincia e città di Metro Manila abbia accesso a servizi sanitari adeguati.