Filippine: Marcos ribadisce la sovranità sul Mar delle Filippine Occidentale

22 Luglio 2024_ Il Presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato che le Filippine non cederanno né vacilleranno nella difesa delle loro rivendicazioni marittime nel Mar delle Filippine Occidentale. Durante il suo terzo discorso sullo stato della nazione, Marcos ha affermato che queste acque appartengono chiaramente alle Filippine e continueranno a farlo finché lo spirito della nazione rimarrà vivo. Ha sottolineato l'importanza di risolvere le dispute attraverso canali diplomatici e meccanismi basati su regole internazionali. Marcos ha anche ringraziato le Forze Armate delle Filippine, la Guardia Costiera Filippina e i pescatori per i loro sacrifici nella salvaguardia del territorio nazionale. Lo riporta The Manila Times. Il Presidente ha inoltre menzionato due proposte di legge sui mari territoriali e le rotte marittime arcipelagiche, attualmente in discussione al Congresso.