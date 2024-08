Filippine: Marcos supera Duterte nei sondaggi di fiducia

27 Agosto 2024_ Per la prima volta, il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha superato la vicepresidente Sara Duterte nei sondaggi di fiducia, secondo un'indagine di OCTA Research. Marcos ha ottenuto un punteggio di fiducia del 71%, in aumento rispetto al 69% del periodo precedente, mentre Duterte ha visto il suo punteggio scendere al 65%, rispetto al 68% del trimestre precedente. Questo calo per Duterte arriva dopo la sua recente dimissione dal governo come segretario all'istruzione, segnando il secondo trimestre consecutivo di declino per lei. La fonte di questa notizia è manilatimes.net. I sondaggi riflettono le dinamiche politiche in evoluzione nelle Filippine, dove le relazioni tra i leader possono influenzare le politiche e le decisioni governative.