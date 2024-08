Filippine: Marian Rivera celebra il design italiano con Versace e Fornasetti

31 Luglio 2024_ La celebre attrice filippina Marian Rivera ha condiviso sui social media un'immagine di una tazza da caffè della rinomata casa di moda italiana Versace, ispirata al palazzo milanese in Via Gesù. La tazza, parte della collezione Scala del Palazzo Rosa, è in vendita sul sito di Versace per €229, circa P14,501. Non è la prima volta che Marian mostra articoli di design italiano; in precedenza ha presentato una tazza di Fornasetti, un marchio noto per i suoi oggetti in porcellana di lusso. Marian e suo marito Dingdong Dantes sono anche ambasciatori di Furnitalia Philippines, che offre prodotti per la casa made in Italy, come riportato da gmanetwork.com. La passione di Marian per i marchi italiani si estende anche ad accessori di alta moda, come la borsa Bulgari Serpenti Forever, dimostrando l'influenza e l'appeal del design italiano nelle Filippine.