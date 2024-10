Filippine: Marian Rivera celebra la sua esperienza con Kiko Milano a Milano

07 Ottobre 2024_ Marian Rivera, la celebre attrice filippina, ha recentemente visitato Milano, Italia, per collaborare con il marchio di bellezza italiano Kiko Milano. Durante il suo soggiorno, ha incontrato il CEO dell'azienda e ha girato una nuova campagna pubblicitaria, consolidando il suo ruolo di ambasciatrice del marchio. Rivera ha espresso entusiasmo per l'esperienza vissuta, descrivendo il dietro le quinte della sfilata di moda come un privilegio. La notizia è stata riportata da gmanetwork.com, evidenziando l'importanza della collaborazione tra le celebrità filippine e i marchi italiani. Kiko Milano, noto per i suoi prodotti di bellezza accessibili e di alta qualità, continua a espandere la sua influenza a livello globale.