Filippine: Marian Rivera debutta alla Milano Fashion Week come ambasciatrice di Kiko Milano

17 Settembre 2024_ Marian Rivera, celebre attrice filippina, partecipa per la prima volta alla Milano Fashion Week S/S 2025 come ambasciatrice del marchio di cosmetici Kiko Milano. Durante un evento di benvenuto, Rivera ha espresso la sua emozione per l'opportunità di rappresentare il brand, sottolineando la qualità dei suoi prodotti. L'attrice ha anche condiviso il suo entusiasmo per le sfilate e le visite ai negozi Kiko Milano durante la settimana della moda. La notizia è stata riportata da preview.ph, evidenziando l'importanza della presenza filippina in un evento di moda di rilevanza internazionale. Kiko Milano, noto per i suoi cosmetici accessibili e di alta qualità, rappresenta un legame significativo tra le Filippine e l'industria della moda italiana.