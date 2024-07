Filippine: Medici chiedono a Marcos di restituire fondi inutilizzati di PhilHealth

18 Luglio 2024_ Più di 35 gruppi medici hanno esortato il Presidente Marcos a restituire l'intero importo dei fondi inutilizzati della Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) per soddisfare le esigenze sanitarie degli indigenti. I gruppi hanno dichiarato che Marcos dovrebbe emettere immediatamente una direttiva per restituire i P89,9 miliardi di fondi inutilizzati a PhilHealth. La Philippine Medical Association ha suggerito che Marcos dovrebbe adottare misure per migliorare immediatamente i benefici sanitari e, se necessario, formare un'agenzia indipendente per farlo. In aprile, il Dipartimento delle Finanze (DOF) ha emesso una circolare che obbliga le società controllate dal governo a versare i loro fondi in eccesso nelle casse nazionali. The Philippine Star riporta che i medici sono preoccupati per l'impatto del trasferimento dei fondi, destinati ai servizi sanitari per i membri poveri di PhilHealth. La legge prevede che i fondi in eccesso di PhilHealth dovrebbero essere utilizzati per aumentare i benefici del programma e ridurre i contributi dei membri.