25 Ottobre 2024_ La famosa stilista filippina Michael Cinco ha svelato la sua ultima collezione durante una serata di gala, ispirata alla storia e alla cultura di Roma, Italia. L'evento ha unito eleganza e solidarietà, raccogliendo fondi per la Missione dei Missionari della Fondazione di Carità nelle Filippine. La collezione, che riflette l'arte e la bellezza italiana, ha attirato l'attenzione di numerosi ospiti, sottolineando il legame tra le Filippine e l'Italia attraverso la moda. La serata ha rappresentato un'opportunità per celebrare la creatività filippina, ispirata da una delle città più iconiche del mondo, come riportato da subselfie.com. L'evento ha dimostrato come la cultura italiana continui a influenzare e ispirare artisti e designer in tutto il mondo.