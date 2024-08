Filippine: Michael Cinco presenta la sua collezione ispirata a Roma per beneficenza

20 Agosto 2024_ Il designer filippino Michael Cinco si prepara a presentare una straordinaria sfilata di moda al Philippine Legacy Gala, che si terrà il 2 dicembre 2024 presso il Marriott Hotel di Manila. L'evento, che mira a raccogliere fondi per la Fondazione di Carità, sosterrà le comunità vulnerabili nelle Filippine. La nuova collezione di Cinco, intitolata 'The Impalpable Dream of Eternal City, Roma', trae ispirazione dalla ricca storia e dall'arte di Roma, sottolineando il legame tra la moda filippina e l'arte italiana. La notizia è riportata da stylishmagazine.online. Questo gala rappresenta un'importante opportunità per Cinco di utilizzare il suo talento per una causa sociale, dimostrando come la moda possa essere un potente strumento di cambiamento.