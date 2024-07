Filippine: Missione di rifornimento a Ayungin Shoal senza incidenti

27 Luglio 2024_ Le Filippine hanno completato una missione di rotazione e rifornimento (RoRe) per le truppe a Ayungin Shoal, senza segnalare incidenti, dopo un recente scontro violento con le forze cinesi. Questa è stata la prima missione dopo un accordo provvisorio tra Manila e Pechino per facilitare le operazioni di rifornimento e rotazione dei soldati. La missione ha visto l'uso della nave civile MV Lapu-Lapu, scortata dalla Philippine Coast Guard, per rifornire il BRP Sierra Madre, una nave da guerra arenata nel 1999 per affermare le rivendicazioni filippine nella zona. La notizia è stata riportata dal The Sunday Times. Le Filippine continuano a rivendicare i propri diritti nel Mar Cinese Meridionale, un'area contesa con la Cina, che ha intensificato le sue pretese territoriali.