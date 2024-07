Filippine: Misure di sicurezza rafforzate per il discorso di Marcos

19 Luglio 2024_ Per la prima volta, la polizia utilizzerà fucili anti-drone per garantire la sicurezza della Camera dei Rappresentanti a Quezon City,...

19 Luglio 2024_ Per la prima volta, la polizia utilizzerà fucili anti-drone per garantire la sicurezza della Camera dei Rappresentanti a Quezon City, dove il Presidente Marcos terrà il suo terzo discorso sullo stato della nazione (SONA) lunedì. Il distretto di polizia di Quezon City ha acquistato tre fucili anti-drone all'avanguardia, capaci di abbattere droni di grado militare, ha dichiarato il direttore del QCPD, Brig. Gen. Redrico Maranan. Sarà istituita una no-fly zone di 10 chilometri intorno al complesso del Batasang Pambansa, e tutti i droni avvistati saranno abbattuti o disabilitati. Maranan ha chiarito che non ci sono minacce imminenti al SONA e che l'acquisizione dei fucili anti-drone è una misura precauzionale. Lo riporta The Philippine Star. Inoltre, la polizia di Metro Manila sarà in pieno stato di allerta e sarà imposto un divieto di armi da fuoco di tre giorni nella regione.