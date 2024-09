Filippine: Moda Interni porta il lusso italiano a Quezon City

23 Settembre 2024_ Moda Interni, un nuovo showroom di lusso, ha aperto ufficialmente a Quezon City, Filippine, offrendo una selezione di mobili e cucine di alta gamma. Sotto la direzione del CEO Goldwin Sison, il negozio presenta pezzi personalizzati di marchi italiani rinomati come Turri, Pedini, Opera Contemporary e LAGO, noti per la loro eleganza senza tempo e maestria artigianale. L'obiettivo di Moda Interni è creare spazi che riflettano la personalità dei clienti, elevando l'esperienza abitativa non solo esteticamente ma anche funzionalmente. La notizia è stata riportata da alike.com.ph. Il negozio si trova al 5° piano del Bonavida Center a Quezon City, dove i visitatori possono esplorare un'ampia gamma di opzioni per arredare le loro case con stile e comfort.