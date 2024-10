Filippine: Moda Interni porta il lusso italiano a Quezon City

1 Ottobre 2024_ Moda Interni, sotto la direzione del CEO Goldwin Sison, ha inaugurato un nuovo showroom a Quezon City, Filippine, dedicato al lusso italiano nel settore dell'arredamento. Il negozio presenta pezzi personalizzati di marchi italiani rinomati come Turri, Pedini e Opera Contemporary, noti per la loro eleganza senza tempo e l'eccezionale artigianato. Con un focus sulla creazione di spazi che riflettono la personalità dei clienti, Moda Interni offre anche servizi di design d'interni e personalizzazione dei mobili. La notizia è stata riportata da malaya.com.ph, evidenziando l'importanza della cultura del design italiano nelle Filippine. L'apertura del showroom rappresenta un'opportunità per i filippini di accedere a pezzi di arredamento di alta qualità e di vivere un'esperienza di lusso unica.