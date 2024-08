Filippine: Morta Lily Monteverde, pioniera del cinema filippino

04 agosto 2024_ Lily Monteverde, conosciuta come Mother Lily, è deceduta oggi all'età di 85 anni, sei giorni dopo la morte del marito Remy. Fondatrice della Regal Entertainment, ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo del cinema filippino, lanciando carriere di attori celebri e producendo film iconici. La sua famiglia ha annunciato la sua morte, sottolineando il suo impatto duraturo sull'industria cinematografica e il suo ruolo di mentore per generazioni di cineasti. Mother Lily lascia un'eredità significativa e sarà ricordata come una figura centrale nel panorama culturale delle Filippine, come riportato da Manila Standard. I funerali si svolgeranno a Quezon City, con l'interramento previsto per il 10 agosto a Taguig.