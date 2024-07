Filippine: Mostra di Florencio B. Concepcion celebra l'arte italiana a Pasay

28 Luglio 2024_ La Avellana Art Gallery di Pasay ospita la mostra "Mixed Media: Florencio B. Concepcion" dal 27 luglio al 27 agosto, dedicata all'artista filippino noto per il suo legame con l'arte italiana. Curata da Miguel Rosales, l'esposizione presenta opere astratte di Concepcion, molte delle quali mai viste prima, che riflettono la sua evoluzione artistica durante il periodo trascorso a Roma. Concepcion, che ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Roma, è stato influenzato dal movimento dell'Arte Informale, creando opere che evocano emozioni profonde. La mostra rappresenta un'importante occasione per apprezzare il contributo di Concepcion all'arte filippina, come riportato da tribune.net.ph. L'evento sottolinea l'importanza della connessione tra le tradizioni artistiche delle Filippine e dell'Italia, celebrando la vita e l'eredità di un maestro dell'arte moderna.