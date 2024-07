Filippine: Mostra fotografica di Filbert Kung a Milano

2 Luglio 2024_ Il fotografo filippino Filbert Kung ha inaugurato la sua seconda mostra a Milano, intitolata 'Chronology of a Mind', il 20 giugno presso il showroom BI.CI. srl in Via Spiga. L'esposizione presenta 25 immagini selezionate, tra ritratti, opere d'avanguardia e paesaggi, che riflettono la diversità del portfolio di Kung. La mostra è stata supportata da figure di spicco della moda e della politica italiana, tra cui Cav. Lav Mario Boselli e Daniela Javarone. Kung, noto per i suoi ritratti di celebrità e collaborazioni con riviste di alto profilo, ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di esporre in Italia. Lo riporta inquirer.net. La mostra ha visto la partecipazione del Console Generale delle Filippine, sottolineando l'importanza dell'evento per la comunità filippina in Italia.