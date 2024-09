Filippine: Nadine Lustre sfoggia accessori italiani al lancio della collezione Tubogas di Bulgari

26 Settembre 2024_ L'attrice filippina Nadine Lustre ha partecipato al lancio della collezione Tubogas di Bulgari, indossando un elegante abito nero e accessori in argento del noto marchio di alta gioielleria italiano. Per completare il suo look, ha scelto una minaudière nera del brand locale Falacio PH, che ha acquistato personalmente. La borsa, chiamata Kersha, presenta un design ovale in tessuto vellutato e dettagli in strass argentati, perfetta per il suo stile minimalista. La notizia è stata riportata da preview.ph, evidenziando l'interesse di Lustre per il design locale e l'eleganza italiana. Questo evento sottolinea l'influenza della moda italiana nelle Filippine e il crescente apprezzamento per i marchi locali.