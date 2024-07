Filippine: NBI indaga su video deepfake di Marcos Jr. in circolazione

24 Luglio 2024_ Il National Bureau of Investigation (NBI) delle Filippine sta lavorando a un caso contro i responsabili della creazione e diffusione di un video deepfake che mostra il presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. in situazioni compromettenti. Il direttore del NBI, Jaime Santiago, ha dichiarato di aver identificato diversi sospetti, ma è ancora in fase di raccolta delle prove necessarie. L'analisi del video ha rivelato che è stato alterato per far sembrare il presidente mentre assume una sostanza bianca da una tazza. Il Department of Justice ha sottolineato che la creazione di questo video ha l'intento di discreditare il presidente. La notizia è riportata da Panay News. L'indagine coinvolge anche la Philippine National Police (PNP) e mira a perseguire penalmente chi ha diffuso il video falso.