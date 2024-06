Filippine: Necessità di investimenti in agricoltura e pesca per mitigare le tensioni con la Cina

26 Giugno 2024_ Le Filippine devono aumentare gli investimenti in agricoltura e pesca per attenuare l'impatto delle crescenti tensioni con la Cina, ha dichiarato la National Economic and Development Authority (NEDA). Il segretario della NEDA, Arsenio M. Balisacan, ha sottolineato l'importanza di migliorare la sicurezza alimentare del paese, investendo in settori che aumentino la produttività. Le tensioni con la Cina non sono il principale fattore dietro il calo degli investimenti diretti esteri, ha aggiunto Balisacan, citando un declino globale degli FDI. La scorsa settimana, un marinaio della Marina filippina ha perso un pollice dopo che la sua barca è stata speronata da personale cinese nel Mar delle Filippine occidentale. Lo riporta il Watchmen Daily Journal. Il governo punta a una crescita del PIL del 6-7% quest'anno.