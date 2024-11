Filippine: Nuova legge fiscale per attrarre investimenti e creare posti di lavoro

11 Novembre 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos, ha firmato la Republic Act No. 12066, nota come Create More Act, per migliorare le...

11 Novembre 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos, ha firmato la Republic Act No. 12066, nota come Create More Act, per migliorare le politiche fiscali e attrarre investimenti nel Paese. Questa legge modifica il Codice Fiscale Nazionale del 1997 e offre incentivi fiscali più competitivi per le imprese, con l'obiettivo di stimolare l'economia e generare nuovi posti di lavoro. Il Create More Act prevede anche una semplificazione delle procedure per le aziende, rendendo più facile l'accesso ai rimborsi IVA e aumentando le deduzioni fiscali. La notizia è stata riportata dal Philippine Daily Inquirer. La legge è vista come un passo cruciale per posizionare le Filippine come una destinazione competitiva per gli investimenti, specialmente nel settore delle esportazioni.