Filippine: Nuova legge per regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale in vista delle elezioni

11 Agosto 2024_ È stata presentata una proposta di legge alla Camera dei Rappresentanti delle Filippine per regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale (AI) prima delle elezioni di metà mandato del maggio 2025. Il disegno di legge, noto come House Bill 10567, mira a combattere la diffusione di deepfake, ovvero contenuti digitali alterati che possono danneggiare la reputazione delle persone. Il rappresentante Luis Raymund Villafuerte, autore della legge, ha sottolineato l'importanza di proteggere il processo elettorale dai rischi associati all'uso improprio della tecnologia AI. I trasgressori rischiano multe fino a 5 milioni di pesos filippini per la produzione o distribuzione di materiali deepfake senza adeguate divulgazioni. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. La legge si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza informatica e l'integrità delle elezioni nel paese.