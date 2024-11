Filippine: Nuova proposta di legge per un approccio umano alla lotta contro la droga

04 Novembre 2024_ Il neoeletto legislatore Percival Cendaña ha presentato un disegno di legge che mira a vietare l'uso di metodi violenti nella guerra contro la droga, come il "tokhang", durante l'amministrazione di Rodrigo Duterte. Il disegno di legge, noto come "Kian bill", è stato ispirato dalla tragica morte di Kian Loyd delos Santos, un adolescente ucciso dalla polizia nel 2017, e propone un approccio basato sulla salute per affrontare il problema della droga. Cendaña sottolinea che la legge intende prevenire ulteriori omicidi di innocenti e promuovere soluzioni umane per il trattamento della tossicodipendenza. La notizia è riportata dal Philippine Daily Inquirer. La proposta di legge include misure per garantire il rispetto dei diritti umani e punire le pratiche coercitive nella gestione della tossicodipendenza.