Filippine: Nuovo incarico per il sottosegretario alla giustizia dopo la sospensione del presidente dell'ERC

21 Settembre 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha nominato il sottosegretario alla giustizia Hermogenes Andres come nuovo responsabile dell'Energy Regulatory Commission (ERC) dopo la sospensione della presidente Monalisa Dimalanta. La sospensione è stata disposta dall'Ufficio del Ombudsman a causa di presunti gravi illeciti, tra cui abuso di autorità e negligenza. Dimalanta è accusata di aver permesso alla Manila Electric Company di acquistare elettricità senza l'approvazione dell'ERC, violando la legge sul settore elettrico. La nomina di Andres è stata effettuata per garantire la continuità del servizio pubblico, come riportato da The Philippine Star. Dimalanta, in carica dal 2022, ha chiesto la revisione della decisione dell'Ombudsman, sostenendo che le accuse siano infondate.