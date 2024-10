Filippine: Nuovo Segretario dell'Interno propone riforme per la polizia in vista delle elezioni del 2025

08 Ottobre 2024_ Il neoeletto Segretario dell'Interno e del Governo Locale, Jonvic Remulla, ha annunciato che il Presidente Ferdinand Marcos Jr. gli ha chiesto di formulare raccomandazioni per migliorare la polizia filippina in preparazione delle elezioni del 2025. Remulla ha sottolineato l'importanza di una forza di polizia più efficace e coesa, proponendo una revisione della struttura e del personale della Commissione Nazionale di Polizia (NAPOLCOM) per garantire maggiore neutralità. Il Segretario ha evidenziato che la gestione della Polizia Nazionale Filippina (PNP) rappresenta la sua sfida principale, a causa della competizione interna e della politica che influisce sull'agenzia. Nonostante ciò, ha chiarito che non intende rimuovere funzionari chiave, ma solo raccomandare modifiche strutturali. La notizia è riportata da The Manila Times. Remulla, ex governatore di Cavite, ha sottolineato la necessità di adattare la cultura della PNP, ereditata dalla precedente Polizia Costituzionale, per affrontare le sfide moderne.