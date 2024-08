Filippine: Oltre 150 giovani colpiti da intossicazione alimentare durante un seminario

07 Agosto 2024_ Più di 150 funzionari del Sangguniang Kabataan, un'organizzazione giovanile nelle Filippine, sono stati ricoverati in vari ospedali a causa di un sospetto caso di intossicazione alimentare mentre partecipavano a un seminario in un hotel nella Subic Bay Freeport Zone. La maggior parte delle vittime ha manifestato forti dolori addominali, diarrea e vomito dopo aver consumato un pasto. Le autorità hanno avviato un'indagine, con un team di polizia forense che ha prelevato campioni di cibo dall'hotel per analisi. È stata richiesta assistenza all'Ufficio della Salute di Olongapo City e alla Subic Bay Freeport Zone per supportare le vittime. La notizia è stata riportata da Tempo, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza alimentare durante eventi pubblici nelle Filippine.