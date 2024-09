Filippine: Oltre 18 milioni di filippini non possono permettersi internet

12 Settembre 2024_ Le Filippine si posizionano al 56° posto su 169 paesi per quanto riguarda la povertà di internet, secondo l'Internet Poverty Index...

12 Settembre 2024_ Le Filippine si posizionano al 56° posto su 169 paesi per quanto riguarda la povertà di internet, secondo l'Internet Poverty Index 2024 dell'azienda austriaca World Data Lab. Questo significa che oltre 18,33 milioni di filippini, pari al 15,9% della popolazione totale, non possono permettersi un pacchetto internet da 1 GB al mese, il terzo dato più alto nella regione. La situazione evidenzia le sfide economiche che molti cittadini filippini devono affrontare nell'accesso a servizi digitali essenziali. La fonte di questa informazione è BusinessWorld. L'Internet Poverty Index è uno strumento che misura l'accesso a internet in relazione alla capacità economica della popolazione.