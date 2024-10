Filippine: Oltre 251.000 lavoratori colpiti dalla tempesta tropicale Kristine

30 Ottobre 2024_ Più di 251.000 lavoratori nelle regioni di Bicol e Calabarzon sono stati gravemente colpiti dalla tempesta tropicale Kristine, secondo il Dipartimento del Lavoro e dell'Occupazione (DOLE). Il sottosegretario del DOLE, Benjo Benavidez, ha dichiarato che i lavoratori sfollati si trovano nelle province di Batangas, Quezon, Laguna, Albay, Camarines Sur e Norte. Per supportare i lavoratori colpiti, il DOLE ha attivato il programma TUPAD, che offre occupazione d'emergenza e assistenza per avviare piccole imprese. La tempesta ha causato un aumento del numero di vittime a 145 e ha colpito oltre 7 milioni di persone in 17 regioni, con Bicol tra le più colpite. La notizia è stata riportata da United News. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire assistenza alle famiglie in difficoltà.