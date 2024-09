Filippine: Pastor Quiboloy si dichiara non colpevole in caso di traffico di esseri umani

13 Settembre 2024_ Il Pastor Apollo Quiboloy ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza in relazione a un'accusa di traffico di esseri umani qualificato. Quiboloy, noto leader religioso filippino e fondatore del Kingdom of Jesus Christ, è accusato di aver sfruttato i suoi seguaci per attività illecite. La sua difesa sostiene che le accuse siano infondate e motivate da interessi politici. Il caso ha attirato l'attenzione dei media nazionali e internazionali, evidenziando le controversie che circondano la figura di Quiboloy. La notizia è stata riportata da Watchmen Daily Journal. Il Pastor Quiboloy è una figura controversa nelle Filippine, noto per le sue affermazioni di avere poteri divini e per il suo coinvolgimento in attività religiose e sociali.