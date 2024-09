Filippine: PCO denuncia la diffusione di false informazioni su Marcos Jr.

28 Settembre 2024_ Il Presidential Communications Office (PCO) delle Filippine ha espresso preoccupazione per la diffusione di false informazioni riguardanti il presidente Ferdinand Marcos Jr., in seguito alla circolazione di un video sfocato che lo ritrae mentre riceve un presunto pacchetto di droga. Il PCO ha pubblicato un video su Facebook per smentire le affermazioni online, chiarendo che il presidente ha ricevuto un distintivo politico da un uomo che si è fotografato con lui. Il PCO ha sottolineato come la manipolazione di contenuti visivi possa facilmente portare a malintesi e disinformazione. La fonte di questa notizia è The Sunday Times. Il PCO ha invitato il pubblico a informarsi e a combattere le notizie false, evidenziando l'importanza di contestualizzare le informazioni per evitare fraintendimenti.